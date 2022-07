Appalti truccati, Noi Di Centro al fianco di De Ieso: “Confidiamo nella magistratura” (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso, ribadiamo, ancora una volta, la nostra massima fiducia nella magistratura ed esprimiamo vicinanza alla famiglia del Sindaco nonché a tutti i Cittadini di Pago Veiano, con il sentito auspicio che il Sindaco De Ieso potrà, nel più breve tempo possibile, contribuire a chiarire la situazione, dimostrando la propria completa estraneità alle ipotesi accusatorie contestate”. Lo afferma Carmine Agostinelli, segretario provinciale di “Noi di Centro – Mastella”, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, arrestato per Appalti truccati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con riferimento alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il Sindaco di Pago Veiano Mauro De, ribadiamo, ancora una volta, la nostra massima fiduciaed esprimiamo vicinanza alla famiglia del Sindaco nonché a tutti i Cittadini di Pago Veiano, con il sentito auspicio che il Sindaco Depotrà, nel più breve tempo possibile, contribuire a chiarire la situazione, dimostrando la propria completa estraneità alle ipotesi accusatorie contestate”. Lo afferma Carmine Agostinelli, segretario provinciale di “Noi di– Mastella”, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il sindaco di Pago Veiano, Mauro De, arrestato per. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

