Apertura serale al Palazzo Reale di Napoli a soli 2 euro fino al 9 settembre (Di venerdì 29 luglio 2022) Dal 5 agosto al 9 settembre Apertura settimanale serale del Palazzo Reale di Napoli dalle 20.00 alle 23.00. Il Giardino Romantico con ingresso libero ad agosto tutti i giorni fino alle 20.00. Sere d’estate al Palazzo Reale di Napoli con possibilità di visitare l’Appartamento Storico ogni venerdì fino alle 23.00 e a un costo ridotto di Leggi su 2anews (Di venerdì 29 luglio 2022) Dal 5 agosto al 9settimanaledeldidalle 20.00 alle 23.00. Il Giardino Romantico con ingresso libero ad agosto tutti i giornialle 20.00. Sere d’estate aldicon possibilità di visitare l’Appartamento Storico ogni venerdìalle 23.00 e a un costo ridotto di

BarbTuzz : RT @ConservatorioTo: ??Pronti per un Viaggio musicale con Percussioni? Questa sera #29luglio ore 21 concerto presso il Teatro Romano dei @Mu… - antonellaa262 : Dal 5 agosto al 9 settembre apertura settimanale serale del Palazzo Reale di Napoli dalle 20.00 alle 23.00. Il Giar… - flafla12673432 : RT @ConservatorioTo: ??Pronti per un Viaggio musicale con Percussioni? Questa sera #29luglio ore 21 concerto presso il Teatro Romano dei @Mu… - MuseiRealiTo : RT @ConservatorioTo: ??Pronti per un Viaggio musicale con Percussioni? Questa sera #29luglio ore 21 concerto presso il Teatro Romano dei @Mu… - Davide14171059 : RT @ConservatorioTo: ??Pronti per un Viaggio musicale con Percussioni? Questa sera #29luglio ore 21 concerto presso il Teatro Romano dei @Mu… -