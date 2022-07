Aperti i contest di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023” (Di venerdì 29 luglio 2022) False Mirror Office progetto per piazza Industriosa Natura, BGAperti i contest per la realizzazione di due nuove installazioni urbane in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 Bergamo – A conferma della capacità di rigenerazione urbana che contraddistingue le città di Bergamo e Brescia, e che ha ispirato il concept Città Illuminata, è stato avviato il percorso di progettazione di nuovi spazi urbani nei due capoluoghi in vista delle manifestazioni per la Capitale Italiana della Cultura nel 2023. Il Comune di Bergamo e Confindustria ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 29 luglio 2022) False Mirror Office progetto per piazza Industriosa Natura, BGper la realizzazione di due nuove installazioni urbane in occasione di– A confermacapacità di rigenerazione urbana che contraddistingue le città di, e che ha ispirato il concept Città Illuminata, è stato avviato il percorso di progettazione di nuovi spazi urbani nei due capoluoghi in vista delle manifestazioni per lanel. Il Comune die Confindustria ...

