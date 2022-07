Anzio, secondo weekend di giornate ecologiche per la raccolta di rifiuti ingombranti (Di venerdì 29 luglio 2022) Anzio – Sabato 30 e domenica 31 luglio dalle ore 8:00 alle ore 12:00, rispettivamente presso Piazza Antium (Anzio Due) e Via delle Bouganville (Lavinio), si svolgeranno le giornate ecologiche dedicate al conferimento dei rifiuti ingombranti (legno, ferro, materassi, etc.) da parte dei residenti/contribuenti del Comune di Anzio. Il personale di AET sarà a disposizione dei cittadini anche per promuovere il nuovo calendario del servizio di ritiro quindicinale del verde e delle potature, organizzato secondo le zone di residenza (vedi opuscolo “Scegli il colore della tua zona”). Nel primo trimestre 2022 sono stati rilevati importanti aumenti percentuali delle frazioni raccolte da AET sul territorio; in particolare, il quantitativo raccolto di carta e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022)– Sabato 30 e domenica 31 luglio dalle ore 8:00 alle ore 12:00, rispettivamente presso Piazza Antium (Due) e Via delle Bouganville (Lavinio), si svolgeranno lededicate al conferimento dei(legno, ferro, materassi, etc.) da parte dei residenti/contribuenti del Comune di. Il personale di AET sarà a disposizione dei cittadini anche per promuovere il nuovo calendario del servizio di ritiro quindicinale del verde e delle potature, organizzatole zone di residenza (vedi opuscolo “Scegli il colore della tua zona”). Nel primo trimestre 2022 sono stati rilevati importanti aumenti percentuali delle frazioni raccolte da AET sul territorio; in particolare, il quantitativo raccolto di carta e ...

