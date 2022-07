Antonella Clerici ringrazia Maurizio Costanzo per le belle parole

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 29 luglio 2022)non ci pensa mai due volte prima di criticare o applaudire un collega o un programma e questa volta non c’è nessun commento negativo per, anzi il contrario.confida che uno dei programmi diè tra quelli che lui preferisce seguire in tv. La conduttrice hato sui social per leche il giornalista ha riportato nella rubrica che cura tra le pagine della rivista Nuovo Tv. Chissà se Maria De Filippi ci resterà male, non è suo uno dei programmi che il marito preferisce. 83 anni ed è sempre uno dei pilastri fondamentali del mondo della televisione, a lui si rivolgono in molti per un consiglio, le sue critiche centrano ...