Anna Falchi confessa la rottura | Con Andrea Ruggieri è finita | adesso c' è lui

(Di venerdì 29 luglio 2022) In una recente intervista,racconta il suo rapporto durato 11 anni con Ruggeri euna nuova frequentazione.rompe il silenzio sulla sua love story. Da tempo si vocifera della separazione. Ora la conferma arriva e a parlarne senza freni è proprio la diretta interessata. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Gente, laha rilasciato dichiarazioni sugli 11 anni d’amore tra lei eRuggeri. Stando alle parole della showgirl, tra i motivi c’è il fatto che si sarebbe più sentita amata e considerata come avrebbe voluto. Si sentiva data un po’ per scontata. Le mancava qualcosa e questo la faceva sentire a disagio. E poi la convivenza si è rivelata più dura del previsto. La conduttrice televisiva ha dichiarato di non ...

Anna Falchi ha raccontato per la prima volta le cause della fine dell'amore con Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa: "Non mi vedevo ..."
Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. A confermarlo è stata la conduttrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente". La coppia è stata legata sentimentalmente per più di 10 an ...