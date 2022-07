Andrea Delogu: “ecco come stanno le cose con Stefano De Martino” (Di venerdì 29 luglio 2022) Andrea Delogu torna a parlare del rapporto con Stefano De Martino e spiega cos’è accaduto tra lei e il conduttore Dopo i rumors circa il presunto flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino – avvenuto secondo i media di settore diversi anni fa e ancor prima del ritorno di fiamma con Belèn Rodriguez – la conduttrice spiega come stanno le cose e cos’è recentemente accaduto tra lei e il conduttore napoletano. Nelle scorse ore, in un’intervista esclusiva concessa a Francesco Canino di Panorama, è stata la stessa Delogu a spiegare – ma non è la prima volta – che fra lei e De Martino non c’è mai stato nulla e che i due sono n”moto amici da sempre”. Tuttavia, la conduttrice ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022)torna a parlare del rapporto conDee spiega cos’è accaduto tra lei e il conduttore Dopo i rumors circa il presunto flirt traDe– avvenuto secondo i media di settore diversi anni fa e ancor prima del ritorno di fiamma con Belèn Rodriguez – la conduttrice spiegalee cos’è recentemente accaduto tra lei e il conduttore napoletano. Nelle scorse ore, in un’intervista esclusiva concessa a Francesco Canino di Panorama, è stata la stessaa spiegare – ma non è la prima volta – che fra lei e Denon c’è mai stato nulla e che i due sono n”moto amici da sempre”. Tuttavia, la conduttrice ...

facciolananna1 : Io farei condurre ad Andrea Delogu una trasmissione fissa in daytime #ascoltitv @AleStonata - _Alessio_88 : Andrea Delogu regna sempre e comunque, anche ieri al 10% chiudendo a mezzanotte #TIMSummerHits #AscoltiTv - redazionerumors : Dopo alcuni rumors che si sono fatti sempre più insistenti la Delogu in un'intervista a Panorama ha chiarito il rap… - GossipItalia3 : Andrea Delogu si sbottona su De Martino: “Dobbiamo trattenerci in pubblico” #gossipitalianews - lawebstar_it : #AndreaDelogu: 'Sfuggita di mano', eccola la verità sul presunto flirt con #StefanoDeMartino -