Andrea Delogu e Stefano De Martino sono stati insieme? «L’intesa c’era, ma poi…», ecco tutto sui conduttori di Tim Summer Hits (Di venerdì 29 luglio 2022) Andrea Delogu e Stefano De Martino sono stati insieme? Da qualche settimana circola la voce che Belen Rodriguez sia gelosa della collega di suo marito. Ma è vero? Diversi magazine hanno parlato di un’intesa particolare dei due conduttori… Leggi anche: Alex Nuccetelli, amico di Totti, lo difende «Le tentazioni ci stanno», poi attacca Ilary Blasi... Leggi su donnapop (Di venerdì 29 luglio 2022)De? Da qualche settimana circola la voce che Belen Rodriguez sia gelosa della collega di suo marito. Ma è vero? Diversi magazine hanno parlato di un’intesa particolare dei due… Leggi anche: Alex Nuccetelli, amico di Totti, lo difende «Le tentazioni ci stanno», poi attacca Ilary Blasi...

tuttopuntotv : Flirt tra Andrea Delogu e Stefano De Martino? La conduttrice rompe il silenzio #AndreaDelogu #StefanoDeMartino - RegalinoV : Andrea Delogu si sbottona su De Martino: “Dobbiamo trattenerci in pubblico” - facciolananna1 : Io farei condurre ad Andrea Delogu una trasmissione fissa in daytime #ascoltitv @AleStonata - _Alessio_88 : Andrea Delogu regna sempre e comunque, anche ieri al 10% chiudendo a mezzanotte #TIMSummerHits #AscoltiTv - redazionerumors : Dopo alcuni rumors che si sono fatti sempre più insistenti la Delogu in un'intervista a Panorama ha chiarito il rap… -