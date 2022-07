Anche il Napoli Basket rivoluziona la rosa. Il Presidente: «Non potevo tarpare le ali a Jordan Parks» (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Federico Grassi, 53 anni, Presidente del Napoli Basket. Riportiamo un estratto dell’intervista. «Sarà una partita divertente. In ritiro proveremo ad amalgamare il gruppo e ci faremo trovare pronti: mi aspetto il pienone a Fuorigrotta perché la sfida è di quelle toste dove il pubblico può essere determinante e ci potrà dare una spinta in più. L’inizio sarà duro, ma forse è meglio affrontare le più forti subito, cosi riusciamo Anche a testare le nostre ambizioni, come si dice: prima o poi bisognerà giocare con tutte». La campagna abbonamenti. Il Presidente auspicava 500 abbonamenti. «Abbiamo raggiunto 300 tessere sottoscritte, come quelle dell’anno scorso. A luglio è un ottimo traguardo e siamo contenti che i tifosi siano entusiasti e stiano reagendo bene alle ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno intervista Federico Grassi, 53 anni,del. Riportiamo un estratto dell’intervista. «Sarà una partita divertente. In ritiro proveremo ad amalgamare il gruppo e ci faremo trovare pronti: mi aspetto il pienone a Fuorigrotta perché la sfida è di quelle toste dove il pubblico può essere determinante e ci potrà dare una spinta in più. L’inizio sarà duro, ma forse è meglio affrontare le più forti subito, cosi riusciamoa testare le nostre ambizioni, come si dice: prima o poi bisognerà giocare con tutte». La campagna abbonamenti. Ilauspicava 500 abbonamenti. «Abbiamo raggiunto 300 tessere sottoscritte, come quelle dell’anno scorso. A luglio è un ottimo traguardo e siamo contenti che i tifosi siano entusiasti e stiano reagendo bene alle ...

AlfredoPedulla : #Napoli: primi contatti con il #Tottenham per #LoCelso (che piace anche alla #Fiorentina). #Barak, almeno oggi, ins… - sscnapoli : ?? Da domani in vendita anche a Castel di Sangro i biglietti per le tre amichevoli del Napoli ?? - RealPiccinini : Felice di annunciare il rinnovo con @PrimeVideoIT ?? Ci aspetta un’altra Champions ‘ccezionale ?? Felice anche di tor… - Danila0909 : 1/3 Mi dicono 'tu tifi #ADL' No, io tifo Napoli ?? E la amo talmente tanto da non poter mai augurarmi che perda o… - AttilioScalesse : @MatteoSorrenti Tu lo sai che De Laurentiis e Rumenigge sono amici anche perché condividono molte sfumature gestion… -