Amica di agosto è in edicola con l'oroscopo mitologico e la Shopping Bag Icons

Amica di agosto vi aspetta in edicola dal 29 luglio con due novità. La Shopping Bag della collezione di accessori di Amica e l'oroscopo mitologico dell'estate 2022.

L'oroscopo di Nina Segatori

In regalo, il libro compilato dall'astrologa Nina Segatori, autrice del volume Oroscopo Letterario e dell'omonimo account Instagram, illustrato dall'artista svedese Poppy Waddilove. Un vademecum del proprio destino, dove ad ogni segno zodiacale è associata una figura mitologica femminile: la storia, il vissuto e le qualità associate a queste donne mitiche guideranno le lettrici in un fantasioso viaggio di scoperta della propria personalità e del destino in serbo per l'estate. Gli abbinamenti? Eccoli svelati in anteprima: Ariete-Arianna; Toro-Circe; Gemelli- Pandora; Cancro-Nausicaa;

