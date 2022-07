Ambulante nigeriano ucciso a colpi di stampella. Fermato l’aggressore. Che ha detto: “Importunava la mia ragazza” (Di venerdì 29 luglio 2022) Aveva 39 anni ed era originario della Nigeria: è stato ucciso oggi, 29 luglio 2022, da un italiano, che avrebbe reagito a un apprezzamento che l'uomo avrebbe fatto alla sua fidanzata. A quanto si e' appreso, l'aggressore avrebbe usato una stampella per colpire a morte la vittima, Alika Ogorchukwu che era un venditore Ambulante L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 luglio 2022) Aveva 39 anni ed era originario della Nigeria: è statooggi, 29 luglio 2022, da un italiano, che avrebbe reagito a un apprezzamento che l'uomo avrebbe fatto alla sua fidanzata. A quanto si e' appreso, l'aggressore avrebbe usato unaperre a morte la vittima, Alika Ogorchukwu che era un venditoreL'articolo proviene da Firenze Post.

