"Amatevi anche nelle vostre imperfezioni": Giulia de Lellis mostra il volto senza filtri su Instagram (Di venerdì 29 luglio 2022) L' influencer non si vergogna minimamente delle sue imperfezioni, e anzi, ne fa un vero e proprio vanto. Perché è questo che devono essere secondo lei, un punto di forza per ripartire da noi stesse, valorizzandoci e riflettendo su come tutta questa ricerca della bellezza ci stia influenzando… E anche troppo.Giulia De Lellis è sempre stata incline a questi messaggi di denuncia, dichiarando più volte le sue prese di posizione in merito. Che sia la volta buona che tutte noi incominceremo a capire? L'acne sul volto sorridente di Giulia de Lellis Sorridente e serena, Giulia De Lellis si è accettata anche nella sua lotta contro l'acne, che la segue da tanti anni. Già l'anno scorso aveva parlato di questa 'fastidiosa ...

