Allerta meteo nel Lazio: “Previsti temporali e rovesci domani sabato 30 luglio” (Di venerdì 29 luglio 2022) Una tregua al caldo torrido di questi giorni? Sembra proprio essere così nel Lazio dove la Protezione Civile ha diramato un bollettino di Allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, sabato 30 luglio 2022. Pioverà domani a Roma? In tanti si chiedono dunque se a Roma pioverà o meno domani. E soprattutto se si tratterà di un fenomeno di breve intensità o quantomeno sufficiente per alleggerire il clima torrido che ormai attanaglia la Regione sin dall’inizio di giugno praticamente. Leggi anche: Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO) Ebbene, secondo quanto si legge nel bollettino di Allerta sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Una tregua al caldo torrido di questi giorni? Sembra proprio essere così neldove la Protezione Civile ha diramato un bollettino didi colore giallo per la giornata di302022. Pioveràa Roma? In tanti si chiedono dunque se a Roma pioverà o meno. E soprattutto se si tratterà di un fenomeno di breve intensità o quantomeno sufficiente per alleggerire il clima torrido che ormai attanaglia la Regione sin dall’inizio di giugno praticamente. Leggi anche: Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO) Ebbene, secondo quanto si legge nel bollettino disono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di ...

DPCgov : ?? Sabato #30luglio ????#allertaGIALLA in otto regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - comunevenezia : ?? Allerta meteo ?? ??? La Protezione civile ha diramato un'allerta maltempo per questa sera e domani mattina. Sara… - DPCgov : ?? Mercoledì #27luglio ???? #allertaGIALLA in nove regioni. ??Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone… - meteogiornaleit : Allerta meteo Protezione Civile del Piemonte - meteogiornaleit : Allerta meteo Protezione Civile della Lombardia -