Allegri, non solo Pogba: altro problema in mezzo al campo, situazione insostenibile (Di venerdì 29 luglio 2022) L’infortunio di Pogba non è l’unico problema a cui Allegri rischia di dover far fronte; ecco quale potrebbe essere il secondo problema. Sono giorni di ansia e preoccupazione per il mondo Juventus; l’infortunio capitato a Pogba, nel corso di una seduta di allenamento, rischia di essere più grave del previsto. Il centrocampista, nel peggiore delle ipotesi, tornerà a disposizione nel 2023. Una situazione che, ovviamente, potrebbe cambiare le strategia di mercato della società bianconera a cui serve, per forza di cose, un grande centrocampista. Per Allegri, però, il rischio è di dover rinunciare ad un altro elemento in mezzo al campo; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. LaPresseDa qui a fine mercato ci saranno altri ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 luglio 2022) L’infortunio dinon è l’unicoa cuirischia di dover far fronte; ecco quale potrebbe essere il secondo. Sono giorni di ansia e preoccupazione per il mondo Juventus; l’infortunio capitato a, nel corso di una seduta di allenamento, rischia di essere più grave del previsto. Il centrocampista, nel peggiore delle ipotesi, tornerà a disposizione nel 2023. Unache, ovviamente, potrebbe cambiare le strategia di mercato della società bianconera a cui serve, per forza di cose, un grande centrocampista. Per, però, il rischio è di dover rinunciare ad unelemento inal; andiamo a vedere di chi stiamo parlando. LaPresseDa qui a fine mercato ci saranno altri ...

romeoagresti : Capitolo #Rovella. I club che finora lo hanno chiesto in prestito: Salernitana, Verona e Spezia. La #Juve, ad oggi,… - gippu1 : Quindi la Juve che DeLigt sembra 'rimpiangere' è un'idea astratta che durò lo spazio di due-tre mesi, in cui peralt… - GoalItalia : 'Non vedo l'ora di giocare con Pogba' ?? 'Alla Juventus mi sento desiderato' ?? @WMckennie in esclusiva a GOAL ?? - JuventusUn : #Juventus, indizio-sentenza #Milinkovic: #Allegri non ci crede! I DETTAGLI ? - Zarrico : RT @Paolo_Bargiggia: Se ce ne fosse ancora bisogno, ma non credo, il calcio di Allegri esce con le ossa rotta... -