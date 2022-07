Allarme della Confcooperative Fvg: calo del 40% sul raccolto dei cereali, 15% per la frutta, 20% nell’uva (Di venerdì 29 luglio 2022) La siccità colpirà pesantemente i raccolti del Friuli VG. Dalle prime stime effettuate da Confcooperative Fvg presso le cooperative agricole aderenti, si preannuncia un impatto particolarmente pesante in particolare nel settore cerealicolo (-40 per cento), ma le ripercussioni rischiano di farsi sentire un po’ in tutti i comparti della filiera agricola, aggravati dall’incremento dei costi energetici che sono a livelli critici da inizio anno. «La siccità sta colpendo pesantemente, in particolare quelle aziende che non hanno accesso alle aree irrigate dai Consorzi e devono affidarsi ai pozzi, con conseguente aggravo dei costi. È assolutamente necessario continuare a investire nelle tecnologie per l’irrigazione e negli investimenti per l’irrigazione raggiungendo anche le zone non irrigue (bene, a questo proposito, gli stanziamenti ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 29 luglio 2022) La siccità colpirà pesantemente i raccolti del Friuli VG. Dalle prime stime effettuate daFvg presso le cooperative agricole aderenti, si preannuncia un impatto particolarmente pesante in particolare nel settorecolo (-40 per cento), ma le ripercussioni rischiano di farsi sentire un po’ in tutti i compartifiliera agricola, aggravati dall’incremento dei costi energetici che sono a livelli critici da inizio anno. «La siccità sta colpendo pesantemente, in particolare quelle aziende che non hanno accesso alle aree irrigate dai Consorzi e devono affidarsi ai pozzi, con conseguente aggravo dei costi. È assolutamente necessario continuare a investire nelle tecnologie per l’irrigazione e negli investimenti per l’irrigazione raggiungendo anche le zone non irrigue (bene, a questo proposito, gli stanziamenti ...

fanpage : Batterio escherichia coli, vietato fare il bagno in mare. Scatta l'allarme su diverse spiagge italiane - comunevenezia : #AVVISO La Centrale operativa della Polizia locale comunica che la stazione di Santa Lucia a #Venezia è stata eva… - ilfoglio_it : Il Foglio ha letto la lettera del Copasir a Fico e Casellati con l'allarme per il “Pericolo di ingerenze straniere… - Aisha64417632 : RT @fanpage: Batterio escherichia coli, vietato fare il bagno in mare. Scatta l'allarme su diverse spiagge italiane - altalex : Il rapporto della Commissione UE mette in allerta sui pericoli della corruzione in Italia che rischiano di comprome… -