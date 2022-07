Alimentazione, ecco cosa fa schizzare il tasso di morte prematura del 28% (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul banco degli imputati ci sale... il sale. Troppo sale, è cosa nota, fa male alla salute. Ma in quale misura, per la precisione? Quale il limite massimo da non superare per evitare rischi? A provare a rispondere alla domanda ci hanno provato i ricercatori della Tulane University di New Orleans, insieme ai colleghi di altri centri, i quali - come spiega ilfattoalimentare.it - hanno analizzato i dati contenuti in uno dei più grandi database medici nel mondo. Si tratta dei dati di circa 500mila persone, registrati tra il 2006 e il 2010, un larghissimo campione a cui era stato chiesto se aggiungevano sale oppure no alle pietanze. I partecipanti al test sono stati seguiti in media per nove anni, durante i quali si sono registrati 18.500 decessi prematuri, ossia di persone con una età inferiore ai 75 anni. Le persone scomparse sono state divise tra chi non aggiungeva ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sul banco degli imputati ci sale... il sale. Troppo sale, ènota, fa male alla salute. Ma in quale misura, per la precisione? Quale il limite massimo da non superare per evitare rischi? A provare a rispondere alla domanda ci hanno provato i ricercatori della Tulane University di New Orleans, insieme ai colleghi di altri centri, i quali - come spiega ilfattoalimentare.it - hanno analizzato i dati contenuti in uno dei più grandi database medici nel mondo. Si tratta dei dati di circa 500mila persone, registrati tra il 2006 e il 2010, un larghissimo campione a cui era stato chiesto se aggiungevano sale oppure no alle pietanze. I partecipanti al test sono stati seguiti in media per nove anni, durante i quali si sono registrati 18.500 decessi prematuri, ossia di persone con una età inferiore ai 75 anni. Le persone scomparse sono state divise tra chi non aggiungeva ...

