Alfa Romeo - Imparato | La B-Suv arriverà nel 2024 e non si chiamerà Brennero

(Di venerdì 29 luglio 2022) Della B-Suv dell'si sa ancora ben poco, se non che sarà prodotta a Tychy e che condividerà la stessa piattaforma con le gemelle Fiat e Jeep. Una certezza, però, c'è: la piccola crossover non sicome si vocifera ormai da diversi mesi. A sgombrare il campo da qualsiasi dubbio è l'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe, nel corso di una tavola rotonda organizzata con la stampa italiana. "Il nome della B-Suv non sarà. Stiamo riflettendo sulla naming strategy, abbiamo in testa il nome: sarà qualcosa di molto rispettoso della storia dell'". Ma quanto dovranno attendere gli alfisti per vedere il nuovo modello?non ha voluto fornire dettagli, ma ha precisato che sarà "probabilmente" ...