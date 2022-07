Alex Nuccetelli, amico di Totti, lo difende «Le tentazioni ci stanno», poi attacca Ilary Blasi «Sempre arrabbiata», intervista completa (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è la prima volta che Alex Nuccetelli – grande amico di Francesco Totti – parla del divorzio del Pupone e Ilary Blasi. Ancora una volta l’ex di Antonella Mosetti ha voluto prendere l’argomento rilasciando un’intervista sui motivi della crisi e dell’annessa separazione fra i due divi. Ma cosa ha raccontato? Leggi anche: Totti è... Leggi su donnapop (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è la prima volta che– grandedi Francesco– parla del divorzio del Pupone e. Ancora una volta l’ex di Antonella Mosetti ha voluto prendere l’argomento rilasciando un’sui motivi della crisi e dell’annessa separazione fra i due divi. Ma cosa ha raccontato? Leggi anche:è...

blogtivvu : Totti e Ilary a “cena” con Noemi Bocchi: Alex Nuccetelli interviene e lancia una frecciatina alla Blasi… - infoitcultura : Totti, Ilary e Noemi, quella volta in cui erano insieme alla stessa festa (e Alex Nuccetelli riprendeva) - infoitcultura : Totti, Ilary e Noemi, quella volta in cui erano insieme alla stessa festa (e Alex Nuccetelli riprendeva) - BITCHYXit : Alex Nuccetelli in slip di pacco e poi anche nudo: tutte le foto - infoitcultura : Alex Nuccetelli: Ecco chi è l'amico di Francesco Totti ed ex marito di Antonella Mosetti -