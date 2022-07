Alcaraz, tutto facile contro Gombos: gli highlights (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlos Alcaraz batte agli ottavi del torneo di Umago lo slovacco Norbert Gombos per 6 - 2, 6 - 3; ai quarti troverà l'argentino Facundo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Carlosbatte agli ottavi del torneo di Umago lo slovacco Norbertper 6 - 2, 6 - 3; ai quarti troverà l'argentino Facundo ...

AleColumn99 : @Sinnerista @StarWingSM Tutto pilotato per avere la finale Sinner-Alcaraz incredibile - pierocalaciura : @incercadiequil1 @Eurosport_IT Concordo pienamente a me piace molto il suo rovescio a tutto braccio poi Alcaraz non… - unvsnews : Orgogliosi di avere Lorenzo #Musetti tra le fila dell'#UNVS. È un grande atleta che si appresta ad esprimere tutto… - Elia_Amat : #Musetti e #Alcaraz sono arrivati ad Umag ! Adoro tutto ciò ?? - realpeppons : #Alcaraz ha tutto per battere tutti i nati negli anni ‘90, dal tennis ibrido. Ma se gli metti un #Sinner o un… -