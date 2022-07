Al via le Olimpiadi degli scacchi in India. L'Italia 'sogna' da outsider (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Roma, 28 lug. - Mancano poche ore all'inizio delle 44esime Olimpiadi di scacchi che si terranno a Chennai, in India, con 350 squadre iscritte, 188 nella categoria Open e 162 in quella femminile. Un evento atteso 4 lunghi anni che torna, con numeri da record, dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 e una serie di tortuose vicissitudine extra-sportive che hanno costretto la federazione a spostare per ben due volte la sede ospitante: da Minsk, esclusa per le turbolenti vicende politiche interne ante 2020, a Mosca, con l'ulteriore spostamento imposto in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Alla fine la scelta finale è ricaduta su Chennai, cittadina Indiana da quasi 5 milioni di abitanti affacciata sul golfo della Bengala. Un premio per una nazione che ha investito molto sui ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Roma, 28 lug. - Mancano poche ore all'inizio delle 44esimediche si terranno a Chennai, in, con 350 squadre iscritte, 188 nella categoria Open e 162 in quella femminile. Un evento atteso 4 lunghi anni che torna, con numeri da record, dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 e una serie di tortuose vicissitudine extra-sportive che hanno costretto la federazione a spostare per ben due volte la sede ospitante: da Minsk, esclusa per le turbolenti vicende politiche interne ante 2020, a Mosca, con l'ulteriore spostamento imposto in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. Alla fine la scelta finale è ricaduta su Chennai, cittadinana da quasi 5 milioni di abitanti affacciata sul golfo della Bengala. Un premio per una nazione che ha investito molto sui ...

