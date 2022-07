Al via il “Festival artisti di strada – Cautano in poesia”: tutte le info (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCautano (Bn) – L'”evento-apericena” di presentazione ufficiale del “Festival artisti di strada – Cautano in poesia” si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell’Ente Parco del Taburno-Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell’incontro, sarà illustrato il programma della manifestazione che si terrà nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 agosto. Si tratta di un appuntamento molto coinvolgente, speciale ed esclusivo, organizzato dall’associazione “Pianeta Sannio”, in collaborazione con il Comune di Cautano e il locale Forum dei giovani. Gli artisti di strada, i poeti e gli spettacoli di “cover” di musica d’autore renderanno questa “due giorni” magica, intensa e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L'”evento-apericena” di presentazione ufficiale del “diin” si svolgerà lunedì 1 agosto 2022, con inizio alle 18.30, presso la sede dell’Ente Parco del Taburno-Camposauro, in piazza Vittorio Veneto. Nell’incontro, sarà illustrato il programma della manifestazione che si terrà nelle serate di giovedì 4 e venerdì 5 agosto. Si tratta di un appuntamento molto coinvolgente, speciale ed esclusivo, organizzato dall’associazione “Pianeta Sannio”, in collaborazione con il Comune die il locale Forum dei giovani. Glidi, i poeti e gli spettacoli di “cover” di musica d’autore renderanno questa “due giorni” magica, intensa e ...

