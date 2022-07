Al Festival Paganiniano il pianoforte di Gibboni in piazza della Chiesa - Cronaca - lanazione.it

CervoFestival : ?????????????????? ??'?????????? ?????? ?????????? ?? Oggi, martedì 26 luglio, ore 21:30 ?? Cervo, Piazza dei Corallini ??… - NazioneLaSpezia : La Camerata musicale ligure suona al Festival Paganiniano -

Giuseppe Gibboni, vincitore del concorso violinistico per antonomasia, il 'Paganini di Genova', si esibisce stasera, alle 21, aldi Carro. Il ventunenne, in duo con Carlotta ...Ildi Carro stasera si sposta a Follo, sul sagrato della chiesa di San Martino, dove dalle 21, è previsto 'In viaggio per l'Europa', con protagonista il Trio Salvemini composto da ... Il talentuoso Gibboni ed il suo violino del 1752 per il Festival Paganiniano Salvatore Accardo lo ha definito uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. Giuseppe Gibboni, vincitore del concorso violinistico per antonomasia, il ‘Paganini di Genova’, si esibisce stas ...Si esibisce nella seconda serata di Carro, il borgo che da il nome al Festival, in duo con Carlotta Dalia alla chitarra. Quarto italiano nella storia a vincere il Premio Paganini di Genova, riporta il ...