Aifa: per ibuprofene e paracetamolo maggior spesa automedicazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Tra i farmaci di automedicazione, i primi principi attivi per spesa sono diclofenac, ibuprofene e paracetamolo. Mentre, per i medicinali a carico del cittadino con ricetta, benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati nella disfunzione erettile si confermano le categorie a maggiore spesa. Sono alcuni dati del Rapporto 2021 'L'uso dei farmaci in Italia', realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (Osmed) dell'Agenzia italiana del farmaco e presentato oggi dall'Aifa. Nel 2021, la spesa per farmaci di classe C a carico del cittadino ha raggiunto 6,1 miliardi di euro circa, con un incremento del 7% rispetto al 2020; di questi, il 57% (3,5 mld) è relativo a farmaci con ricetta e il 43% (2,6 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Tra i farmaci di, i primi principi attivi persono diclofenac,. Mentre, per i medicinali a carico del cittadino con ricetta, benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati nella disfunzione erettile si confermano le categorie a. Sono alcuni dati del Rapporto 2021 'L'uso dei farmaci in Italia', realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (Osmed) dell'Agenzia italiana del farmaco e presentato oggi dall'. Nel 2021, laper farmaci di classe C a carico del cittadino ha raggiunto 6,1 miliardi di euro circa, con un incremento del 7% rispetto al 2020; di questi, il 57% (3,5 mld) è relativo a farmaci con ricetta e il 43% (2,6 ...

