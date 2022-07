Agguato alla Lega: "Mosca chiedeva di ritirare i ministri". Smentita degli 007: senza fondamento (Di venerdì 29 luglio 2022) Il quotidiano "La Stampa": abbiamo visto le carte. Salvini: solo fesserie. Gabrielli: non è roba nostra. Tajani sta con l’alleato. I dubbi di Fdi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Il quotidiano "La Stampa": abbiamo visto le carte. Salvini: solo fesserie. Gabrielli: non è roba nostra. Tajani sta con l’alleato. I dubbi di Fdi

ZonaBianconeri : RT @LucianoMoggi: Moggi: '#Inter cerca di abbinare i risultati sportivi alla parte economica. Se così, #Calciopoli è in agguato come per la… - ProfgioGa : RT @LucianoMoggi: Moggi: '#Inter cerca di abbinare i risultati sportivi alla parte economica. Se così, #Calciopoli è in agguato come per la… - mazzamauro73 : RT @LucianoMoggi: Moggi: '#Inter cerca di abbinare i risultati sportivi alla parte economica. Se così, #Calciopoli è in agguato come per la… - doccdl : RT @LucianoMoggi: Moggi: '#Inter cerca di abbinare i risultati sportivi alla parte economica. Se così, #Calciopoli è in agguato come per la… - LucianoMoggi : Moggi: '#Inter cerca di abbinare i risultati sportivi alla parte economica. Se così, #Calciopoli è in agguato come… -