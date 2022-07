Agghiacciante tragedia, donna trovata morta sui binari della stazione romana (Di venerdì 29 luglio 2022) Agghiacciante tragedia, donna trovata morta sui binari della nota stazione romana. Circolazione interrotta per diverse ore. Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. Una notizia a dir poco Agghiacciante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 29 luglio 2022)suinota. Circolazione interrotta per diverse ore. Si cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. Una notizia a dir poco… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Jes912 : Mio dio, il video della tragedia successa ad Hong Kong è agghiacciante. - AGalli99 : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… - RossanoBibalo : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… - VendutoCorrotto : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… - ValeriaStabile3 : RT @11Giuliano: Selezione: Messina, infarto fulminante in spiaggia: 47enne muore davanti a moglie e figlia. La tragedia è avvenuta in local… -