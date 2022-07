Adriana Riccio | chi è la fidanzata di Flavio Insinna | “Galeotto il programma Affari Tuoi”

Flavio Insinna, ecco come mai lui e la sua compagna non hanno mai avuto figli: "Non sono in grado" Forse non tutti sanno che Flavio Insinna è legato dal 2016 alla compagna. I due si ..., chi è la compagna di Flavio Insinna/ Ex concorrente di Affari tuoi Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Flavio Insinna ha ricordato un punto di riferimento per la sua carriera, ...