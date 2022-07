Adli e De Ketelaere: due trequartisti da far coesistere al Milan. Si può? (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela De Ketelaere ha distratto parecchio, tanto che alcuni si erano completamente dimenticati di Adli. Acquistato l’estate scorsa... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela Deha distratto parecchio, tanto che alcuni si erano completamente dimenticati di. Acquistato l’estate scorsa...

Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Adli e #DeKetelaere: due trequartisti da far coesistere al #Milan. Si può? - cmdotcom : #Adli e #DeKetelaere: due trequartisti da far coesistere al #Milan. Si può? - sportli26181512 : Adli e De Ketelaere: due trequartisti da far coesistere al Milan. Si può?: La telenovela De Ketelaere ha distratto… - VanniRestelli : RT @FMCROfficial: Maignan 14,4 ml Calabria 0ml Kalulu 0,5 ml Tomori 29 ml Theo 21,5 ml Tonali 16,9 ml Bennacer 17,2 ml De Ketelaere 31 ml A… - diavolista : @markorgull Io penso solo alla 3/4 Leao, adli, de ketelaere... Fantasia al potere -