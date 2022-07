Addio alle maglie numero 88 in Serie A? C’è la proposta (Di venerdì 29 luglio 2022) Potrebbe arrivare una clamorosa novità riguardo i numeri di maglia dei calciatori di Serie A. Infatti, il calcio italiano potrebbe abbandonare per sempre la maglia numero 88. Questo numero, infatti, nel codice del linguaggio neo-nazista, esprime il saluto ad Adolf Hitler e per questo motivo potrebbe essere eliminato per sempre a partire dalla prossima stagione calcistica Serie A, numero 88 Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata ad avanzare questa proposta alle squadre di calcio perché questa propaganda a rischio di illegalità violerebbe i codici etici delle squadre e i valori morali dello sport. Dunque la Serie A sarebbe pronta a far sparire ogni ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Potrebbe arrivare una clamorosa novità riguardo i numeri di maglia dei calciatori diA. Infatti, il calcio italiano potrebbe abbandonare per sempre la maglia88. Questo, infatti, nel codice del linguaggio neo-nazista, esprime il saluto ad Adolf Hitler e per questo motivo potrebbe essere eliminato per sempre a partire dalla prossima stagione calcisticaA,88 Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata ad avanzare questasquadre di calcio perché questa propaganda a rischio di illegalità violerebbe i codici etici delle squadre e i valori morali dello sport. Dunque laA sarebbe pronta a far sparire ogni ...

