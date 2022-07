Abbabula Festival 2022, il programma della 24esima edizione (Di venerdì 29 luglio 2022) Torna Abbabula Festival 2022 per la sua 24ma edizione, organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e in programma dal 29 luglio al 9 agosto, a Sassari ed Alghero. La ricerca di questo Festival è continua, affiancando nuovi nomi del pop e del rap italiano a grandi interpreti e, come sempre, ampio spazio alle proposte di artisti locali di qualità. Abbabula Festival 2022, in programma dal 29 luglio a Sassari ed Alghero Abbabula Festival 2022, il programma completo: ci sarà anche TananaiQuest’anno Abbabula si farà in due; alla tradizionale sede di Sassari (Cortile di Palazzo Ducale), cui spetterà il compito di aprire il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Tornaper la sua 24ma, organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili e indal 29 luglio al 9 agosto, a Sassari ed Alghero. La ricerca di questoè continua, affiancando nuovi nomi del pop e del rap italiano a grandi interpreti e, come sempre, ampio spazio alle proposte di artisti locali di qualità., indal 29 luglio a Sassari ed Alghero, ilcompleto: ci sarà anche TananaiQuest’annosi farà in due; alla tradizionale sede di Sassari (Cortile di Palazzo Ducale), cui spetterà il compito di aprire il ...

AllMusicItalia : Al via il 29 luglio l'Abbabula Festival, che anima Sassari e Alghero con 6 serate di concerti e appuntamenti. Tra g… - sehmagazine : ?? Tananai sul palco dell'Abbabula Festival questo sabato ad #Alghero. Il giovane cantautore porterà live anche il s… - ilperiodo : ABBABULA FESTIVAL 2022. AL VIA LA XXIV EDIZIONE IL 29, 30 LUGLIO E 2, 4, 6, 9 AGOSTO A SASSARI E ALGHERO. SUL PALCO… - DietrolaNotizia : Al via la XXIV edizione del Festival Abbabula -