A Parigi | con Marangoni e Perec

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non si sa quale scegliere fra le due definizioni di “autofiction” che hanno goduto negli ultimi anni di maggiore successo – quella di Philippe Lejeune e quella di Gerard Genette –, leggendo il volume di Eleonora, Paris, s’il vous plaît (Einaudi, Torino 2022, pp. 208, euro 18,50.). Se troppo accomodante sembra l’accezione di Lejeune, che ambisce a coprire «tutto lo spazio tra un’autobiografia che non vuole dire il suo nome e una finzione che non vuole separarsi dal suo autore», quanto si legge in Finzione e dizione di Genette si rivela davvero troppo caustico, nell’attribuire all’autofiction il significato d’una «autobiografia che si vergogna di sé». Tanto più se, come nel caso dell’opera della, la verecondia non ha bisogno d’alcun paravento: semplicemente perché non c’è, né nella forma che «porta al peccato», né in quella che è ...