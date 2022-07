A Natale un nuovo disco di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia: in arrivo il Christmas Album (Di venerdì 29 luglio 2022) A completare il nuovo disco di Andrea Bocelli ci saranno anche i figli Matteo e Virginia. La bomba è stata sganciata ieri sera, giovedì 28 luglio, dal Teatro del Silenzio in cui il tenore toscano si è esibito in compagnia di autorevoli colleghi, da Claudio Baglioni a Michael Bolton, ma anche dei suoi figli Matteo e Virginia e del violinista David Garrett. Con Matteo ha cantato Fall On Me e l’occasione è stata ghiotta per annunciare la novità: il 2022 si chiuderà con il Christmas Album – scrive Quotidiano.net – che registrerà insieme ai suoi eredi e che ospiterà le interpretazioni delle più belle canzoni sul Natale, come Happy Xmas (War Is Over) di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) A completare ildici saranno anche i. La bomba è stata sganciata ieri sera, giovedì 28 luglio, dal Teatro del Silenzio in cui il tenore toscano si è esibito in compagnia di autorevoli colleghi, da Claudio Baglioni a Michael Bolton, ma anche dei suoie del violinista David Garrett. Conha cantato Fall On Me e l’occasione è stata ghiotta per annunciare la novità: il 2022 si chiuderà con il– scrive Quotidiano.net – che registrerà insieme ai suoi eredi e che ospiterà le interpretazioni delle più belle canzoni sul, come Happy Xmas (War Is Over) di ...

