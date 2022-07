A luglio altra stangata per le famiglie: inflazione al 7,9% e il carrello della spesa rincara del 9,1%, record dal 1984. Il pil regge nonostante la guerra (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre la politica si concentra su collegi e alleanze in vista del voto, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile per i lavoratori alle prese con salari quasi al palo e inflazione galoppante. A luglio, nonostante il rallentamento dei prezzi dell’energia, l’onda lunga dell’aumento dei prezzi continua a far sentire i propri effetti su tutte le altre merci. A partire da alimentari e beni per la cura della casa e della persona. Dalle rilevazioni dell’Istat emerge che, a fronte di un indice generale dei prezzi in salita del 7,9% (contro l’8% di giugno) il cosiddetto carrello della spesa è rincarato ben del 9,1%, dal +8,2 del mese prima. E’ il record dal settembre 1984. A livello europeo non va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Mentre la politica si concentra su collegi e alleanze in vista del voto, arrivare a fine mese diventa sempre più difficile per i lavoratori alle prese con salari quasi al palo egaloppante. Ail rallentamento dei prezzi dell’energia, l’onda lunga dell’aumento dei prezzi continua a far sentire i propri effetti su tutte le altre merci. A partire da alimentari e beni per la curacasa epersona. Dalle rilevazioni dell’Istat emerge che, a fronte di un indice generale dei prezzi in salita del 7,9% (contro l’8% di giugno) il cosiddettoto ben del 9,1%, dal +8,2 del mese prima. E’ ildal settembre. A livello europeo non va ...

