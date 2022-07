mariamworldart : RT @lvogruppo: ?? Si tuffa nel fiume e non riemerge, morto un uomo di 48 anni. - RinaPacelli : RT @TgrRai: Si tuffa nel #Garda, trovato senza vita a Desenzano (#Brescia). Si tratta di un turista polacco di 42 anni. È la quarta persona… - TgrRai : Si tuffa nel #Garda, trovato senza vita a Desenzano (#Brescia). Si tratta di un turista polacco di 42 anni. È la qu… - AgNPs : RT @lvogruppo: ?? Si tuffa nel fiume e non riemerge, morto un uomo di 48 anni. - pincopa02997127 : RT @lvogruppo: ?? Si tuffa nel fiume e non riemerge, morto un uomo di 48 anni. -

Agenzia ANSA

MONTATO/FOOTAGE - Mario Dal Farra ha 92(nato nel 1930 a Merano) nel 1935 e' entrato per la prima volta nel Lido di Merano ed da li' ogni estate l'ha passata al Lido a fare tuffi. Ancora oggi fa tuffi di testa dal trampolino di 3 metri.L'ennesima vittima di questa estate 2022. In arresto cardiaco dopo il tuffo Si tratta del turista olandese Patrick Van Dijk, 50. Come riportato da Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri (giovedì 28 luglio 2022) pochi minuti prima delle 14 in corso Giuseppe Zanardelli a ... A 92 anni si tuffa ogni giorno dai 3 metri - Italia MONTATO/FOOTAGE - Mario Dal Farra ha 92 anni (nato nel 1930 a Merano) nel 1935 e' entrato per la prima volta nel Lido di Merano ed da li' ogni ...Un tuffo nel passato che dal 1972 riporta la località dell'entroterra pietrese in pieno Medioevo. E quest'anno ritorna l'assedio al Castello 50 anni e non sentirli: la rievocazione storica di ...