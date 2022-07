“50mila mascherine per le scuole mai utilizzate. Ci piange il cuore vedere buttati i soldi della gente”. Cosa succede a San Giustino (Di venerdì 29 luglio 2022) “Abbiamo cinquantamila mascherine mandate alle scuole dallo Stato mai utilizzate da smaltire. Che dobbiamo farcene?”. A porsi questa domanda è Andrea Guerrieri, assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili del Comune San Giustino, diecimila abitanti nel cuore verde dell’Umbria. Qui i dirigenti scolastici che stanno preparando il rientro in aula a settembre hanno chiesto aiuto all’amministrazione comunale con la quale hanno sempre collaborato per la realizzazione dei progetti educativi e per la manutenzione degli edifici. Per mesi le dieci scuole del territorio hanno accumulato dispositivi chirurgici che il Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha continuato ad inviare, nonostante nessun alunno le indossasse. Sono le famose “mascherine mutanda”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) “Abbiamo cinquantamilamandate alledallo Stato maida smaltire. Che dobbiamo farcene?”. A porsi questa domanda è Andrea Guerrieri, assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili del Comune San, diecimila abitanti nelverde dell’Umbria. Qui i dirigenti scolastici che stanno preparando il rientro in aula a settembre hanno chiesto aiuto all’amministrazione comunale con la quale hanno sempre collaborato per la realizzazione dei progetti educativi e per la manutenzione degli edifici. Per mesi le diecidel territorio hanno accumulato dispositivi chirurgici che il Commissario straordinario per l’emergenza Covid ha continuato ad inviare, nonostante nessun alunno le indossasse. Sono le famose “mutanda”, ...

