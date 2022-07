21enne scompare da Peschiera Borromeo | ritrovato dopo 48 ore di apprensione

IL GIORNO

La linea della pubblica accusa coincide con le richieste dei familiari delpicchiato a morte ... Con la scusa di tornare in Francia, dove risiede, per dei documenti, Bissoultanov. Verrà ...Sono ancora in corso le ricerche di unche giovedì sera si è tuffato nell'Adige a Legnago. Mattia Carluccio torna a casa, il 21enne scomparso da Peschiera Borromeo sta bene Tutti i comuni Alagna Albaredo Arnaboldi Albonese Albuzzano Arena Po Badia Pavese Bagnaria Barbianello Bascapè Bastida Pancarana Bastida dè Dossi Battuda Belgioioso Bereguardo Borgarello Borgo Priolo ...Non vedendolo tornare a riva, si sono subito preoccupati ed hanno chiesto aiuto. Oggi il cadavere del 21enne è affiorato dal Ticino Domenica scorsa il 21enne era in compagnia di due amici: si erano re ...