Zelensky | “Ucraina aumenterà esportazione di elettricità in Europa”

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che l’prevede di aumentare le esportazioni diverso la Ue, che, a causa del blocco delle forniture imposto alla Russia, deve affrontare potenziali carenze energetiche. “Ci stiamo preparando ad aumentare le nostre esportazioni diverso i consumatori nell’Unione Europea”, ha dettonel suo discorso di ieri sera. “Le nostre esportazioni ci consentono non solo di guadagnare valuta estera, ma anche di aiutare i nostri partner a resistere alla pressione energetica russa”. La Russia ha sostanzialmente ridotto le forniture di gas all’attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Gas che è utilizzato in parte per la produzione di energia elettrica.ha affermato ...