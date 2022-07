Yemen | l' apocalisse umanitaria non porta voti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Fame, siccità, tragedie umanitarie, apartheid vaccinale, guerre "ignorate: statene certi, le grandi piaghe del mondo non troveranno spazio in campagna elettorale. E' la miseria della politica ...

