WWE: Un nuovo studio legale indaga sulle mosse di Vince McMahon per conto degli azionisti (Di giovedì 28 luglio 2022) Un nuovo studio legale ha annunciato un’indagine per verificare se la WWE abbia violato le leggi federali sui titoli. Come già riportato in precedenza, diversi studi legali hanno annunciato indagini sulla WWE dopo che si è diffusa la notizia che il consiglio di amministrazione sta indagando sul presunto pagamento di somme di denaro per abusi sessuali da parte di Vince McMahon. Ora possiamo aggiungerne un altro alla lista. Lo studio legale Glancy Prongay & Murray LLP ha annunciato questa settimana che sta indagando sulla società per conto dei suoi azionisti. Una mossa doverosa vista la situazione emersa nei giorni scorsi, con l’annuncio che Vince McMahon ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) Unha annunciato un’indagine per verificare se la WWE abbia violato le leggi federali sui titoli. Come già riportato in precedenza, diversi studi legali hanno annunciato indagini sulla WWE dopo che si è diffusa la notizia che il consiglio di amministrazione stando sul presunto pagamento di somme di denaro per abusi sessuali da parte di. Ora possiamo aggiungerne un altro alla lista. LoGlancy Prongay & Murray LLP ha annunciato questa settimana che stando sulla società perdei suoi. Una mossa doverosa vista la situazione emersa nei giorni scorsi, con l’annuncio che...

WWEItalia : Questa notte a #WWENXT 2.0, la 20-Woman Battle Royal che determinerà la prossima sfidante di @WWE_MandyRose per l'N… - Zona_Wrestling : WWE: Un nuovo studio legale indaga sulle mosse di Vince McMahon per conto degli azionisti - infoitcultura : WWE: Nasce un nuovo tag team tra campioni del mondo a Raw? - WWEItalia : Nulla riunifica un team come avere un nemico comune. ?? Questa notte a #WWENXT i Diamond Mine affronteranno… - TSOWrestling : Nuovo tatuaggio per Jey Uso: è una dedica a suo zio Umaga! #TSOW // #TSOS // #WWE -