WWE | Nel 2015 Triple H diceva “Vorrei riportare Raw a 2 ore”

(Di giovedì 28 luglio 2022) In questi giorni si parla molto diH e dei potenziali cambiamenti che apporterà a Raw e SmackDown. Proprio per questo i fan sui social stanno riportando all’attenzione una vecchia intervista del nuovo responsabile della creatività della WWE.H ha rilasciato un’intervista a Steve Austin nelche è riemersa sui social media questa settimana.H ha spiegato in quell’occasione: “Se potessi cambiare qualcosa, mi piacerebbe che le ore fossero due. La terza ora di televisione è esponenzialmente più difficile da scrivere. Non riesco nemmeno a descrivervelo. È davvero difficile”.

