WWE: I piani per il ritorno di Edge sarebbero cambiati, c’è lo zampino di Triple H? (Di giovedì 28 luglio 2022) I piani per il ritorno di Edge nella programmazione della WWE sembrano essere in fase di cambiamento. Secondo quanto riportato da PWInsider, l’11 volte campione del mondo avrebbe dovuto fare il suo ritorno durante la puntata di Raw di lunedì scorso al Madison Square Garden di New York. Era prevista anche la presenza di sua moglie, Beth Phoenix. Tuttavia, i piani sono stati modificati poco dopo l’uscita di Vince McMahon dal settore creativo e l’avvento di Triple H. Sfuma SummerSlam Secondo quanto riferito, i piani originali per Edge e Phoenix prevedevano anche la loro apparizione durante il weekend di SummerSlam. Tuttavia, dato che i piani sono cambiati, non è chiaro se ciò avverrà ancora o se il loro ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 28 luglio 2022) Iper ildinella programmazione della WWE sembrano essere in fase di cambiamento. Secondo quanto riportato da PWInsider, l’11 volte campione del mondo avrebbe dovuto fare il suodurante la puntata di Raw di lunedì scorso al Madison Square Garden di New York. Era prevista anche la presenza di sua moglie, Beth Phoenix. Tuttavia, isono stati modificati poco dopo l’uscita di Vince McMahon dal settore creativo e l’avvento diH. Sfuma SummerSlam Secondo quanto riferito, ioriginali pere Phoenix prevedevano anche la loro apparizione durante il weekend di SummerSlam. Tuttavia, dato che isono, non è chiaro se ciò avverrà ancora o se il loro ...

Zona_Wrestling : WWE: I piani per il ritorno di Edge sarebbero cambiati, c'è lo zampino di Triple H? - SpazioWrestling : WWE: Rivelati quelli che dovevano essere i piani per il ritorno di Edge *RUMOR* #Edge #WWE - infoitcultura : WWE: L’infortunio di Riddle sarebbe una storyline, Rollins sembra polemico per il cambio di piani - Zona_Wrestling : WWE: L'infortunio di Riddle sarebbe una storyline, Rollins sembra polemico per il cambio di piani… - TSOWrestling : Triple H ha intenzione di apportare delle modifiche e dei cambiamenti ai piani per #SummerSlam! #TSOW // #TSOS //… -