WTA Varsavia 2022: Sara Errani costretta al ritiro contro Kateryna Baindl, guai alla schiena per l’azzurra (Di giovedì 28 luglio 2022) Dei problemi molto evidenti alla schiena costringono al ritiro Sara Errani nel WTA 250 di Varsavia. La romagnola è costretta a fermarsi contro l’ucraina Kateryna Baindl sul punteggio di 2-6 0-3 e 0-30 sul servizio avversario. Per l’ex Kozlova, dunque, arriva un quarto di finale da lucky loser nel quale avrà di fronte la croata Petra Martic o la polacca Maja Chwalinska. Eppure l’inizio del match non è di quelli brutti, anzi: da parte di Errani ci sono diverse iniziative in formato palle corte e, complessivamente, tennis che si lascia vedere eccome, di quello che l’ha fatta apprezzare lungo gli oltre 15 anni di carriera ad alti livelli. Dal 2-2, però, iniziano i problemi in termini di movimento, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Dei problemi molto evidenticostringono alnel WTA 250 di. La romagnola èa fermarsil’ucrainasul punteggio di 2-6 0-3 e 0-30 sul servizio avversario. Per l’ex Kozlova, dunque, arriva un quarto di finale da lucky loser nel quale avrà di fronte la croata Petra Martic o la polacca Maja Chwalinska. Eppure l’inizio del match non è di quelli brutti, anzi: da parte dici sono diverse iniziative in formato palle corte e, complessivamente, tennis che si lascia vedere eccome, di quello che l’ha fatta apprezzare lungo gli oltre 15 anni di carriera ad alti livelli. Dal 2-2, però, iniziano i problemi in termini di movimento, che ...

