Wta Varsavia 2022: problemi alla schiena per Sara Errani, si ritira sotto nel punteggio contro Baindl (Di giovedì 28 luglio 2022) Sara Errani si ritira nel match del secondo turno del Wta di Varsavia 2022 e saluta il torneo polacco lasciando strada all’ucraina Kateryna Baindl, che prima di sposarsi era conosciuta col cognome da nubile di Kozlova. La tennista emiliana, dopo aver perso 6-2 il primo set, prima del secondo parziale ha chiamato un medical time out per dei problemi alla schiena. Evidentemente non risolti, visto che sotto 3-0 e con chiare difficoltà in alcuni movimenti, decide di gettare la spugna. Si chiude così al secondo turno l’avventura di Sarita in questo torneo, dopo l’eliminazione al primo turno a Palermo. Era comunque una fase positiva e di rilancio per l’azzurra, che speriamo non debba ora fermarsi troppo a lungo. L’ucraina, ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022)sinel match del secondo turno del Wta die saluta il torneo polacco lasciando strada all’ucraina Kateryna, che prima di sposarsi era conosciuta col cognome da nubile di Kozlova. La tennista emiliana, dopo aver perso 6-2 il primo set, prima del secondo parziale ha chiamato un medical time out per dei. Evidentemente non risolti, visto che3-0 e con chiare difficoltà in alcuni movimenti, decide di gettare la spugna. Si chiude così al secondo turno l’avventura di Sarita in questo torneo, dopo l’eliminazione al primo turno a Palermo. Era comunque una fase positiva e di rilancio per l’azzurra, che speriamo non debba ora fermarsi troppo a lungo. L’ucraina, ...

sportface2016 : #WtaVarsavia, Sara #Errani si ritira per problemi alla schiena sotto nel punteggio contro #Baindl - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Cocciaretto ???? vs Garcia ????, ottavi di finale del Wta 250 di Varsavia - Occe64 : RT @Eurosport_IT: PAOLINI AI QUARTI! ?????? L'azzurra continua il viaggio a Varsavia: battuta in 3 set la francese Burel! ???????? #EurosportT… - Luxgraph : Wta Varsavia, Paolini supera Burel e vola ai quarti - Tennis_Ita : Wta Varsavia. Paolini si complica la vita ma batte in tre set Burel e approda ai quarti di finale -