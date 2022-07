Wolfsberger-Milan 0-5: Diavolo trascinato da un super Rafael Leao (Di giovedì 28 luglio 2022) Rafael Leao trascinatore del Milan che, a Klagenfurt (Austria, ha liquidato il Wolfsberger con un netto 5-0. Portoghese in gol nei primi 45' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 28 luglio 2022)re delche, a Klagenfurt (Austria, ha liquidato ilcon un netto 5-0. Portoghese in gol nei primi 45'

MarcoBovicelli : Dopo l’incontro (e il ritocco dell’offerta) di ieri a Lugano, il #Milan è ora in attesa della risposta del #Bruges… - tvdellosport : ?? MILAN IN VANTAGGIO 2-0 AL TERMINE DEL PRIMO TEMPO Buoni primi 45’ dei rossoneri di Stefano Pioli. Le due reti po… - tvdellosport : ???? IL MILAN DILAGA 5-0 CONTRO IL WOLFSBERGER Ottima prestazione dei rossoneri, che hanno battuto in scioltezza la… - notizie_milan : Wolfsberger-Milan, loro i migliori in campo, un giocatore già brilla - infoitsport : Wolfsberger-Milan 0-5: il tabellino della gara di ieri! -