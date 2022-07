(Di giovedì 28 luglio 2022), 32 anni, è. Lo scrivono sia Gazzetta sia Corriere dello Sport. Racconta la Gazza: Il Psg, infatti, sembra ormai avere apertoformula del prestito con diritto di riscatto (o con obbligo a determinate, difficili condizioni) richiesta d. Quello su cui si sta trattando è l’ingaggio del giocatore. L’olandese percepisce circa 7netti più bonus che lo portano non lontano dai 9d’ingaggio annuali. La società parigina vorrebbe che fosse quella giallorossa a pagare lo, mentre Tiago Pinto vorrebbe una robusta partecipazione dai detentori del cartellino, che al momento è in essere fino al 2024. Scrive il Corriere dello Sport: prestito gratuito con diritto di ...

napolista : #Wijnaldum vicinissimo alla #Roma, resta il problema stipendio (guadagna 9 milioni) L’olandese (32 anni) vuole gio… - siamo_la_Roma : ??? Si tratta col #PSG per #Wijnaldum ?? Ostacolo ingaggio ma c'è fiducia ?? #Zagadou vicinissimo #LaRepubblica… - Bertolca10 : Roma scatenata sul mercato: vicinissimo anche Giorgino #Wijnaldum. Formula del prestito con diritto di riscatto fis… - DavideScialpi : ROMA, CI SIAMOOOO!! ....#WIJNALDUM...E' vicinissimo.....all'accordo. .... #Mourinho VOOOOLLAAA!! -

... che può essere agevolato dall'uscita di Arthur, batte quello De Ketelaere, oraal Milan, quellocon la Roma che sta provando a chiudere, e infine quello Milenkovic - ...... ufficiale l'arrivo di Zinchenko21.10 - Gianluca Scamacca èal West Ham: l'affare può ... Operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.9.30 - Milan, Ziyech ese salta il ...Calciomercato Juventus, preoccupa l'infortunio di Pogba Continua la ricerca al mercato per la Juventus di Allegri, che ha bisogno di nuove alternative per l' ...Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 28 luglio 2022.