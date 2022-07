WhatsApp si affaccia al metaverso | l’applicazione come non l’abbiamo mai vista prima

Leggi su newstv

(Di giovedì 28 luglio 2022), un’applicazione molto utilizzata ed apprezzata in ogni angolo del mondo.molte altre app, è in continua evoluzione. Perché il mondo digitale cambia, e con lui anche ciò che ne fa parte. Altre novità per(web source), ancora oggi una delle applicazioni più utilizzate ed apprezzate dagli utenti di tutto il mondo. Nel campo della messaggistica, in effetti, ha davvero pochissimi rivali in questo settore. Ma il mondo va avanti, le cose cambiano e tutto si rinnova ed avanza. Ecco perché pure un’app del calibro dinon può fermare mai il proprio sviluppo. E infatti, è in continuo e costante sviluppo pure nel 2022. E non solamente con nuove funzionalità per i suoi tantissimi gruppi. Stando a quanto emerso di recente sul mondo del web, il proprietario Mark Zuckerberg sta ...