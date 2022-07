West Nile virus, Iss: in Italia 42 casi confermati e 5 morti (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – In Italia, dall’inizio di giugno al 26 luglio, sono stati segnalati 42 casi confermati di infezione da West Nile virus (Wnv) nell’uomo, di cui 15 la settimana scorsa, secondo l’ultimo bollettino settimanale della sorveglianza integrata West Nile-Usutu virus dell’Istituto superiore di sanità. Tra le infezioni West Nile accertate, sono stati notificati 5 decessi: 3 in Veneto, 1 in Piemonte e 1 in Emilia Romagna. Sul totale dei casi confermati, 21 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (7 Emilia Romagna, 12 in Veneto, 2 in Piemonte), 12 sono stati identificati nei donatori di sangue (3 Lombardia, 6 Veneto, 3 Emilia Romagna) e 9 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – In, dall’inizio di giugno al 26 luglio, sono stati segnalati 42di infezione da(Wnv) nell’uomo, di cui 15 la settimana scorsa, secondo l’ultimo bollettino settimanale della sorveglianza integrata-Usutudell’Istituto superiore di sanità. Tra le infezioniaccertate, sono stati notificati 5 decessi: 3 in Veneto, 1 in Piemonte e 1 in Emilia Romagna. Sul totale dei, 21 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (7 Emilia Romagna, 12 in Veneto, 2 in Piemonte), 12 sono stati identificati nei donatori di sangue (3 Lombardia, 6 Veneto, 3 Emilia Romagna) e 9 sono ...

