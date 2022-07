West Ham su Zielinski: svelata la prima offerta del club al Napoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Napoli è sceso in campo ieri sera contro l’Adana Demirspor, concludendo il suo primo test stagionale contro una squadra straniera sul risultato finale di 2-2. L’amichevole andata in scena, però, non sposta i riflettori dai movimenti di calciomercato e dalle possibili altre cessioni che interessano il Napoli. In particolare, il centrocampista Piotr Zielinski è al centro di voci di mercato che lo accostano al West Ham. FOTO: Getty Images, Zielinski West Ham: arriva la prima offerta Il club londinese sarebbe pronto ad assecondare le richieste del Napoli per portare il polacco in Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il West Ham ha ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilè sceso in campo ieri sera contro l’Adana Demirspor, concludendo il suo primo test stagionale contro una squadra straniera sul risultato finale di 2-2. L’amichevole andata in scena, però, non sposta i riflettori dai movimenti di calciomercato e dalle possibili altre cessioni che interessano il. In particolare, il centrocampista Piotrè al centro di voci di mercato che lo accostano alHam. FOTO: Getty Images,Ham: arriva laIllondinese sarebbe pronto ad assecondare le richieste delper portare il polacco in Premier League. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, ilHam ha ...

SassuoloUS : #Calciomercato Gianluca #Scamacca ceduto al West Ham ?? Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ult… - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCAMACCA AL WEST HAM AL SASSUOLO 36 MILIONI + 6 DI BONUS E IL 10% DEL… - NapoliNewsRobot : RT @napolimagazine: TWEET - Schira: 'West Ham, prima offerta ufficiale per Zielinski da 32 milioni di euro' - napolimagazine : TWEET - Schira: 'West Ham, prima offerta ufficiale per Zielinski da 32 milioni di euro' -