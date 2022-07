West Ham pronto alla maxi offerta per Zielinski | ora il Napoli vacilla

SassuoloUS : #Calciomercato Gianluca #Scamacca ceduto al West Ham ?? Da quel lontano 2017 sei cresciuto davvero tanto. E l’ult… - cmdotcom : #Napoli attento, in arrivo il mega rilancio del #WestHam per #Zielinski: le cifre che fanno vacillare De Laurentiis - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - majewsky2000 : @vendievattene Uno che è informato nell’ambiente west ham.. staremo a vedere - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli SKY - Zielinski, il West Ham insiste: gli inglesi forti sul centrocampista azzurro… -

Ilha alzato l'offerta per Zielinski : al Napoli 35 milioni di euro (bonus compresi), ma il polacco non vuole accettare il trasferimento a Londra. La Cremonese prende Okereke, mentre l'...L'interesse delper Piotr Zielinski cresce ogni giorno di più ed il Napoli vacilla anche se non intende mollare facilmente il centrocampista polacco, specie dopo la diaspora degli altri pezzi pregiati (...Secondo quanto riportato da La Repubblica, il West Ham ha deciso di fare sul serio per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, avvicinandosi alle richieste fatte dalla dirigenza azzurra: "Al Napol ...Il West Ham all'assalto di Piotr Zielinski. Secondo quanto riferito da 'Sky', pian piano il sodalizio inglese si sta avvicinando ai 40 milioni richiesti dal Napoli per cedere il centrocampista polacco ...