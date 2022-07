Webuild, contratto autostradale da 233 milioni di dollari in Florida (Di giovedì 28 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di crescita di Webuild negli Stati Uniti che con Lane, controllata americana, si è aggiudicata il contratto da 233 milioni di dollari (212 milioni di euro) per l'ampliamento e il potenziamento dei livelli di sicurezza di una sezione di 11 chilometri della Mainline Turnpike, una delle principali arterie autostradali della Florida, negli Usa. E' il secondo contratto aggiudicato a Lane in Florida nel corso del mese di luglio, risultato che va a rafforzare la presenza del Gruppo in uno dei suoi mercati principali, gli Stati Uniti, che registra un totale di circa 1,4 miliardi di euro di nuove aggiudicazioni da inizio anno. Per Webuild, il Nord America si conferma quindi un mercato strategico, che ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di crescita dinegli Stati Uniti che con Lane, controllata americana, si è aggiudicata ilda 233di(212di euro) per l'ampliamento e il potenziamento dei livelli di sicurezza di una sezione di 11 chilometri della Mainline Turnpike, una delle principali arterie autostradali della, negli Usa. E' il secondoaggiudicato a Lane innel corso del mese di luglio, risultato che va a rafforzare la presenza del Gruppo in uno dei suoi mercati principali, gli Stati Uniti, che registra un totale di circa 1,4 miliardi di euro di nuove aggiudicazioni da inizio anno. Per, il Nord America si conferma quindi un mercato strategico, che ...

