WANNA | la docu-serie Netflix su Wanna Marchi disponibile dal 21 Settembre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 luglio 2022), la nuovaitaliana di, prodotta da Fremantle Italia, debutterà il 21in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Arriva sulasu– Credits:Attraverso testimonianze e immagini di repertorio, lacrime in 4 episodi racconta un’epoca precisa del nostro Paese attraverso le vicende di quella che, per vent’anni, è stata la televenditrice più famosa della TV italiana,, e di sua figlia ...